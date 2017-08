Aachen.

Schätzungsweise jedes sechste Kind unter 18 Jahren lebt in Deutschland mit Substanz abhängigen Eltern zusammen. In der Städteregion Aachen leben rund 13.000 minderjährige Kinder in suchtbelasteten Familien. Für die Kinder bedeutet das oft: früh Verantwortung zu übernehmen, eine Fassade aufrecht zu erhalten, die es so nicht gibt und ständig die Sorge haben, jemand könnte herausfinden, dass etwas nicht stimmt.