Aachen. Wegen eines Löscheinsatzes der Feuerwehr ist die Josefstraße in Aachen-Eilendorf zurzeit zwischen der Brühlstraße und der Einmündung in die Von-Coels-Straße komplett gesperrt. Anwohner hatten um 11.36 Uhr die Leitstelle wegen eines Dachstuhlbrandes in einem Wohnhaus alarmiert.

Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, stellte sich das Feuer glücklicherweise „nur“ als ein Kaminbrand heraus. Nach Angaben der Feuerwehr wurde bislang niemand verletzt. Am frühen Nachmittag dauerten die Löscharbeiten, an denen zwei Löschzüge unter anderem mit einer Hubrettungsbühne beteiligt waren, noch an.