Aachen - Feuer in der Mauerstraße: War ein Zigarettenstummel der Auslöser?

Aachen.

Mit zwei Löschzügen ist die Feuerwehr am Dienstagmorgen zu einem Brand an der Mauerstraße 3 ausgerückt. Um kurz vor 8 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in einem Hinterhaus gemeldet. Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner, eine eingeschlossene Person musste über eine Drehleiter befreit werden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt die Ursache des Zimmerbrands.