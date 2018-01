Aachen - Feuer: Großeinsatz am Adalbertsteinweg

Aachen. In einem Mehrfamilienhaus am Adalbertsteinweg ist am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Elf Menschen mussten von der Feuerwehr aus dem brennenden Haus gerettet werden, darunter auch ein Kind.

Einige Bewohner hatten per Klopfzeichen an den Fenstern auf sich aufmerksam gemacht, einige andere hatten sich auf das Dach gerettet. Die rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten einige Bewohner per Hubrettungsbühne aus dem Haus befreien, anderen halfen sie mit Schutzkleidung durch das Treppenhaus hinaus ins Freie, wo sie vom Notarzt untersucht wurden.

Das Feuer ist laut Einsatzleiterin Edda Jäckle zwischen Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss des Hauses im Treppenraum ausgebrochen. Weitere Ermittlungen zur Brandursache übernimmt nun die Polizei. Während des Einsatzes war die Kreuzung Elsassstraße/Sedanstraße/Adalbertsteinweg gesperrt.