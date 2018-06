Aachen - Fetzige Musik und Gratis-Häppchen beim September Special

Aachen.

Wenn alles „normal“ läuft, dann hat Marcel Philipp schon eine vage Vorstellung davon, was der Öcher Himmel am 13. September zu bieten haben könnte: Regen, Regen, Regen. Aber: „Dann wird’s besser!“, versicherte ein sichtlich entspannter Oberbürgermeister am Donnerstag augenzwinkernd mit Blick auf das September Special, das dieses Jahr in die zwölfte Runde geht.