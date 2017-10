Aachen.

Mit einem neuen Format verbinden Markus Jussen und sein Team von „Hand in Hand“ den guten Zweck mit musikalischen Acts. Der Initiator der gleichnamigen Benefizveranstaltung, die traditionell am zweiten Adventsonntag im Kapuziner-Carré stattfindet, freut sich, nun erstmals das „Hand in Hand Festival“ unter dem Motto „Musik tut GUT(es)“ präsentieren zu können, das am 10. November im Franz stattfindet.