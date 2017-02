Festival der Oecher Lieder: Pralles Programm für den guten Zweck

Aachen. Der Saal kocht, die Karnevalskünstler geben Pfeffer – Musik ist das Salz in der Suppe beim Öcher Fastelovvend. Dieses Rezept geht Jahr für Jahr beim Festival der Oecher Lieder im Eurogress auf.

Eintrittskarten im Medienhaus Das 21. Festival der Oecher Lieder unserer Zeitung zugunsten unseres Hilfswerks „Menschen helfen Menschen“ beginnt am Donnerstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr im Aachener Eurogress, Monheimsallee. Tickets für 13,50 Euro (inklusive aller Vorverkaufsgebühren) gibt es in allen Vorverkaufsstellen unserer Zeitung – zum Beispiel im Medienhaus an der Dresdener Straße 3.

Am kommenden Donnerstag, 16. Februar, präsentiert Moderator Manfred Kutsch zum 21. Mal die musikalischen Highlights der Session vor bis zu 1300 ausgelassen feiernden Narren. Alle Künstler verzichten an diesem Abend auf ihre Gagen. Sämtliche Einnahmen fließen in die Hilfsaktion unserer Zeitung „Menschen helfen Menschen“, die seit über 30 Jahren unverschuldet in Not geratenen Menschen in unserer Region unter die Arme greift.

Das Programm des Jahres 2017 kann sich deswegen nicht nur sehen, sondern vor allem hören lassen: Mit dabei sind natürlich Märchenprinz Luc mit Hofstaat, Gefolge und Garde und sein „großer“ Bruder – Aachens Narrenherrscher Thomas III. mit der Prinzengarde. Apropos Garde: Auch Aachens älteste und größte Stadtgarde, die Oecher Penn mit Kommandant Jürgen Brammertz, hat ihren Auftritt beim Festival fest zugesagt. Zum 160-jährigen Jubiläum haben sich die Penn-Soldaten jetzt eine ganz besondere Musikshow ausgedacht.

Musikalisch unverzichtbar sind die 4 Amigos – Uwe und René Brandt, Dietmar Ritterbecks und Stefan Beuel – seit Jahren auf Aachens Karnevalsbühnen. Mit viel Öcher Charme, tollen Mundart-Texten und wundervollen Melodien stellt das Quartett jeden Saal auf den Kopf.

Stimmungssänger Hans Montag (nur echt mir Schnäuzer und rotem Jackett) und Kurt Christ („Konfetti überall“) sind ebenfalls mit dabei. Beim Festival der Oecher Lieder stehen aber – neben der traditionellen Sitzungskapelle Michael Holz – auch komplette Bands im Rampenlicht. Livemusik vom Feinsten versprechen De Spetzbouve und De Originale. Beide Gruppen verfügen über ein breites Repertoire – vom flotten Karnevalsschlager bis zur melancholischen Ballade auf Öcher Platt. Das gilt genauso für De Pöngche, das Gesangsduo Ulrich Havermann und Dirk Chauvistré. Der einzige Bühnengast, der nicht nur auf Musik setzt, ist dieses Jahr „der lange Meikel“ – Kabarettist Michael Freialdenhoven.

„Es gibt keine vergleichbare Veranstaltung im Aachener Karneval, ein Ohrwurm jagt den nächsten“, sagt Moderator Kutsch. „Wir freuen uns wirklich unheimlich darüber, dass diese tollen Karnevalsstars sich bei uns in den Dienst der guten Sache stellen – und damit Jahr für Jahr für eine unvergleichliche Atmosphäre im Euro-gress sorgen. Selbst gestandene und erfahrene Künstler erzählen oft, dass für sie der Auftritt beim Festival der Oecher Lieder Gänsehaut pur bedeutet und einfach unvergesslich ist“, erklärt er.

Von dieser besonderen Stimmung im Publikum kann sich jeder persönlich überzeugen. Noch gibt es ein Restkontingent an Eintrittskarten für die 21. Auflage. „Man sollte jetzt schnell zugreifen, erfahrungsgemäß wird der Saal proppenvoll“, rät Moderator Manfred Kutsch. Es ist also angerichtet, der Appetit wächst – am kommenden Donnerstag folgt der Augen- und Ohrenschmaus.