Festival der Oecher Lieder: Jecke Tüen feiern närrisches Jubiläum

Aachen.

Zum Start in die fünfte Jahreszeit kündigt sich auch das musikalische Highlight der Session als stolzer närrischer Jubilar an: Das „Festival der Oecher Lieder“ der Aachener Zeitung zugunsten Menschen helfen Menschen, unterstützt von der Sparkasse Aachen, wird zweimal elf Jahre alt. Die Jubiläumsshow steigt am Donnerstag, 1. Februar 2018, 19.30 Uhr, im Eurogress.