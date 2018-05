Aachen.

Ein bisschen fühlt es sich an wie fliegen, so eine Fahrt im TriBike. Bei diesem speziellen Fahrrad nimmt der Fahrgast vorne in einem Sitz Platz und wird vom Fahrer hinten kutschiert. Zwei dieser Fahrräder stehen dem Heinrich-Sommer-Haus in Brand zur Verfügung, einer Außenwohnanlage des Aachener Vinzenz-Heims.