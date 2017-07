Aktionstag und Musik am 3. August

Am 3. August veranstaltet das „FutureLab“ einen Aktionstag neben dem Sandkasten. So hält das „eXploregio“-Mobil des gleichnamigen Netzwerks von 11 bis 17 Uhr auf dem Katschhof, in dem Kinder im Grundschulalter experimentieren können. Von 14 bis 17 Uhr gesellt sich auch die Fachhochschule Aachen mit dem „FabBus“ dazu und zeigt in seinem Inneren, was man alles mit einem 3D-Drucker herstellen kann.

Zum Schluss spielen die Trompeten-Studierenden der Aachener Hochschule für Musik und Tanz unter der Leitung von Professor Anna Freeman die „Feuerwerksmusik“ von Friedrich Händel auf der Rathaustreppe.