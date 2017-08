Aachen.

Gerade selbst geerntet und direkt abgebissen, mit einer Gurke in der Hand urteilten die Kinder: „Das schmeckt viel besser als sonst!“ In der letzten Ferienwoche wurden 25 Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren auf dem Bioland-Hof Gut Paulinenwäldchen spielerisch an die Natur und alles rund um den Bauernhof herangeführt.