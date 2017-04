Aachen.

Tom Hirtz, Leiter des Das Da Theaters, hat allen Grund zur Freude: Rund 13 000 Euro bekommt das Theater an der Liebigstraße für sein Projekt „Fels & Wasser“. Zusammengekommen ist das Geld auf dem diesjährigen Benefiz-Galaball „Dance for a chance“, ins Leben gerufen durch Inner Wheel und den Rotary Club Aachen.