Aachen - Favoriten setzen sich bei Stadtmeisterschaft eindrucksvoll durch

Aachen.

Das erste Turnier-Wochenende der 33. Stadtmeisterschaft stand ganz im Zeichen der Favoriten. Die DJK FV Haaren, auf deren Anlage die diesjährige Stadtmeisterschaft um den Pokal des Hauptsponsors Sparkasse Aachen, ausgerichtet vom VfR Forst, ausgetragen wird, ließ am Samstag in den Spielen der Gruppe B keine Zweifel an ihrer Vormachtstellung als Bezirksligist aufkommen: 5:0 gegen Westwacht Aachen, 6:0 gegen Rothe Erde – und die Zwischenrunde war gebucht.