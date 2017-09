Aachen.

Krass steigende Flüchtlingszahlen, etliche Notunterkünfte, viele umfunktionierte Turnhallen. So stellte sich die Situation insbesondere Anfang 2016 in Aachen dar. Schaut man in die städtische Statistik, so findet man im Februar mit 3121 asylsuchenden Menschen den Höhepunkt dieser Entwicklung. Und da sind die „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“ nicht einmal eingerechnet.