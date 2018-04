Aachen.

Die Zeiten haben sich geändert. 2004 hatten die Alemannia-Spieler den DFB-Pokal direkt vor Augen. Knapp 14 Jahre später können die Fans an den sogenannten „Pott“ Hand anlegen. Aber am Samstagmittag gehen die Blicke der Anhängerschaft auf dem Vorplatz des Tivoli eher Richtung Endspiel am Pfingstmontag, wenn es für die Alemannen um den FVM-Pokal geht.