Aachen - Familienentlastender Dienst der Lebenshilfe hat neue Leiterin

Der Familienentlastende Dienst im Überblick

Wichtigstes Standbein des FeD sind die Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche. Daneben gibt es auch einige Gruppenangebote für junge Erwachsene ab 18 Jahren. Zudem lassen sich beim FeD Einzel- und Schulbetreuungen organisieren. Auffanggruppen bieten Betreuung, wenn einmal die Schule ausfällt.

Die Kursangebote richten sich an verschiedene Altersgruppen vom Kindes- bis zum Seniorenalter. Regelmäßig finden dort zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Kurs für Menschen mit Behinderung und ein Kurs für Verhalten im Brandfall statt.

Sehr beliebt ist auch die Radtour, die in diesem Jahr vom 15. bis 16. September auf der Vennbahntrasse in die Belgische Eifel führt. Eine Gruppe begeistert sich für die Oper und geht in acht Vorstellungen des Theater Aachen. Für beide Kurse sind noch Anmeldungen möglich.

Die Ferienspiele im Sommer sind bereits ausgebucht. Anmeldungen sind noch für die Herbstferien möglich.

Über alle Angebote und die Finanzierungsmöglichkeiten berät der FeD. Kontakt: Telefon 0241/41311923 oder per E-Mail an fed@fed-aachen.de.

Mehr Infos: www.fed-aachen.de