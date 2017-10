Falschparker parkt falsch. Anwohner sprüht Farbe. Polizei dichtet.

Aachen. Eine ungewöhnliche Reaktion auf ein falsch geparktes Auto beschäftigt die Aachener Polizei. Der in der Viktoriaallee in Aachens Frankenberger Viertel offenbar etwas individuell abgestellte Wagen war in der Nacht zu Donnerstag auf besondere Weise farblich besprüht worden. Den Aachener Polizeisprecher Paul Kemen regte das Geschehen seinerseits zu einer ungewöhnlichen Pressemeldung an - in Gedichtform.

Kemen, einem weiten Publikum für ungezählte Anekdoten aus dem Polizeialltag der Städteregion bekannt, fasste die Ereignisse wie folgt zusammen:



„Zur Wache kam ein Mann,

erbost gab er dort an,

sein Auto habe man beschmiert,

darüber sei er sehr pikiert.

Mit Farbe sei's besprüht,

wo er doch stets bemüht,

die Vorschriften zu beachten,

die Menschen bisher so machten.



Kein Parkplatz war mehr frei,

drum war's ihm einerlei,

nur einmal falsch zu parken,

endet ja nicht gleich am Haken.



Unbekannte, die das gesehen,

machten daraus ein Geschehen,

sprühten Farbe auf's Gefährt.

Damit man(n) sich das auch merkt.



Bilder und Geschichte

beschäftigen nun Gerichte.“



Eine sachliche Anmerkung war der Pressemeldung dann aber doch noch angefügt: „Es handelte sich um Sprühkreide“, erklärte Polizeisprecher Kemen. Sie habe problemlos abgewischt werden können.