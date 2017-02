Weitere Termine und Infos

Bereits ausverkauftist die Premiere am Sonntag, 5. Februar, um 18 Uhr. Weitere Termine sind Sonntag, 12., Freitag, 17., und Sonntag, 19. Februar, jeweils um 20 Uhr in der Kammer.

Der Eintritt ist frei, die Zählkarten sind an der Theaterkasse erhältlich. Spenden sind gerne gesehen, diese können in eine Spendenbox eingeworfen werden. Reservierungen der Karten sind an der Theaterkasse oder unter Telefon 0241/4784244 möglich. Weitere Informationen unter www.theateraachen.de.