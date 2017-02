Aachen.

Es ist ein Stück, das in vielerlei Hinsicht zum Nachdenken anregt – über die Formen, in denen man Menschen begegnet. Zehn Jugendliche mit unterschiedlichen Wurzeln setzen sich im neuen Stück in der Kammer des Aachener Theaters unter dem Titel „Face2Face“ mit dem Begegnen auseinander, aber auch mit dem Fremdsein, dem Angenommenwerden und dem Wohlfühlen.