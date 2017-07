Exhibitionist belästigt Frauen auf Brander Spielplatz

Aachen.

Am Montagabend zeigte sich ein Mann zwei jungen Frauen im Alter von 15 und 22 Jahren auf einem Kinderspielplatz in unsittlicher Weise. Die Frauen konnten fliehen und die Polizei verständigen, die sofort die Ermittlungen aufgnahm. Allerdings fehlte nach Ankunft der Beamten am Tatort von dem Mann jede Spur.