Aachen.

Eine Pumpgun und sogar eine Maschinenpistole hatte einer der beiden wegen Waffen- und Drogenbesitzes angeklagten Helfer der Rockergruppierung Satudarah MC in seinem Zimmer versteckt. Der andere der beiden 25 und 26 Jahre alten Angeklagten fuhr entweder mit seinem eigenen Pkw oder in einem sogenannten Drogen-Taxi Marihuana an Klienten in ganz Aachen aus.