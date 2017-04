Aachen.

Zwei Tage nach dem umstrittenen Verfassungs-Referendum in der Türkei gehen in Aachen viele Amts- und Funktionsträger mit Beziehungen zum Land am Bosporus auf Tauchstation. Öffentlich will sich kaum jemand äußern. Nicht so Cengiz Ulug vom Türkischen Volkshaus in Aachen: „Das war keine gewöhnliche Wahl nach demokratischem Verständnis“, sagt er.