Aachen.

Ein „Europaerklärer“ wird ausgezeichnet. Der langjährige ARD-Korrespondent aus Brüssel, Rolf-Dieter Krause, erhält in diesem Jahr die Karlsmedaille für europäische Medien. Das gab der Verein Médaille Charlemagne pour les Médias Européens am Donnerstagnachmittag in Aachen bekannt.