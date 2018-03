601.300 Teilnehmer

bei 4852 Events

Nach einer Studie, die Aachen Tourist Service und Eurogress 2017 in Auftrag gaben, wird deutlich, dass der Tagungs- und Kongressbereich nicht nur für das Eurogress ein wichtiges Standbein ist, sondern in der gesamten Stadt eine hohe Bedeutung hat. Insgesamt haben in Aachen 4852 Veranstaltungen mit 601.300 Teilnehmern stattgefunden. Davon waren 2965 (61 Prozent) Veranstaltungen „Seminare, Tagungen und Kongresse“.

Die Veranstaltungstage in den Veranstaltungsstätten liegen deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt. In Aachen wurden 177 Veranstaltungstage verzeichnet, wobei die Zahl für Deutschland mit 127 deutlich niedriger ausfiel.