Aachen.

Die Räume der Euro Jugend an der Bendstraße verwandelten sich während der „fiesta parisienne“, also der Pariser Feier, in die Hauptstadt Frankreichs und deren kulturellen Besonderheiten. Ob ein „Café de flore“, ein „Marchée aux fleurs“, eine „Creperie“ oder der Eiffelturm als Kletterwand, für alle rund 300 Besucher auf der Feier gab es etwas zu sehen und zu schmecken.