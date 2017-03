Frühstück für den guten Zweck: Verein „Breakfast4kids“ wird unterstützt

Die beiden Unternehmensnetzwerke „Aixactum“ und „AIXcellent“ haben am Samstag in Kooperation mit der Euregio Messen GmbH zum zweiten Mal ein großes Benefiz-Frühstück auf die Beine gestellt. Unterstützt wird der Verein „Breakfast4kids“, der dafür sorgt, dass Kinder an 18 Grundschulen in der Stadt Aachen und der übrigen Städteregion ein gesundes Frühstück ermöglicht. Im nächsten Jahr wollen die Organisatoren die Kapazität auf 300 Frühstücksgäste ausweiten. (acb)