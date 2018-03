Aachen - Erziehungsberatungsstelle des Kinderschutzbundes erhält Spende

Aachen. „Wir freuen uns riesig, dass Sie Interesse gezeigt haben“, meinte Andrea Weyer, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes mit Blick auf eine Spende, mit der Sabine und Alexander Quadflieg von der Bauunternehmung Quadflieg die Erziehungsberatungsstelle unterstützen. Denn viele der Leistungen, die die Beratungsstelle biete, müsse der Kinderschutzbund in Eigenleistung finanzieren, so Weyer. Da kämen die 4000 Euro gerade recht.

Kindertherapiegruppen und Unterstützung von Eltern mit psychischen Erkrankungen sind solche Angebote: Sie helfen den Familien, in Krisensituationen zurechtzukommen. Denn Trennungen stellen die Familien demnach häufig vor große Herausforderungen. „Und zum Glück nehmen Eltern und Kinder das Angebot der Beratung immer häufiger in Anspruch“, so Andrea Weyer.

Die Erziehungsberatungsstelle verzeichnete im vergangenen Jahr etwa 700 sogenannte Anmeldungen, wie viele Kontakte sich daraus ergeben, ist sehr unterschiedlich. Darüber hinaus tritt der Kinderschutzbund auch auf dem Abenteuerspielplatz „Zum Kirchbäumchen“ und in verschiedenen Grundschulen direkt in Kontakt zu Kindern und Jugendlichen. Die angesprochenen Problemfelder reichen von Schwierigkeiten mit Mitschülern oder Lehrern über häusliche Probleme bis hin zu Fällen von Kindeswohlgefährdung. „In diesem letzten Fall allerdings ist der richtige Ansprechpartner dann das Jugendamt“, sagt Andrea Weyer. Wichtig sei für die Kinder und Jugendlichen, dass sie einen geschützten Rahmen finden, in dem sie ihre Probleme besprechen können, meinen Katrin Alt und Katja Giesen, Erziehungsberatungsstelle.

In Therapiegruppen Probleme besprechen

In Therapiegruppen können Kinder und Jugendliche ihre problematische familiäre Situation besprechen. Und das tun sie, in dem sie sich und ihre Familienmitglieder in Tierrollen schlüpfen lassen. „So fällt es ihnen wesentlich leichter, über ihre Situation zu sprechen“, meint Katja Giesen. Und Kinder, deren Eltern unter einer psychischen Erkrankung leiden, erfahren als Kinderreporter im Alexianer-Krankenhaus, was das eigentlich heißt, psychisch krank zu sein.

Dass gerade diese Angebote jetzt seitens der Bauunternehmung Quadflieg mit 4000 Euro gefördert werden, freut alle Beteiligten vom Kinderschutzbund gleichermaßen. Sabine und Alexander Quadflieg haben sich nach eigenen Worten schon vor etlichen Jahren dazu entschlossen, vor allem karitative Einrichtungen zu unterstützen. „Das Thema Kinder ist uns vor allem auch deshalb so wichtig, weil wir selber Kinder haben“, sagen sie. Sie wollen demnach gerade die Kinder unterstützen, denen es nicht so gut geht, wie ihren eigenen.

Laut Kinderschutzbund ist diese Hilfe auch unbedingt von Nöten. Die Erziehungsberatungsstelle leistet Unterstützung bei allen Erziehungsfragen und -schwierigkeiten, bei seelischen Problemen und familiären Krisen, bei Verhaltensauffälligkeiten und Leistungsproblemen und vor allem auch bei Problemen nach einer Trennung oder Scheidung.

Eine telefonische Sprechstunde gibt es montags bis freitags von 12 bis 13 Uhr (0241/9499416). Dazu kommt donnerstags von 15 bis 16 Uhr eine offene Kinder- und Jugendsprechstunde in den Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes im Depot, Talstraße 2. Anfragen können zudem über das Sekretariat gestellt werden (montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter 0241/949940).