Ska, Rock, Jazz, Comedy und ein Sonntag gratis

Drei Tage lang gibt es Anfang August auf der Soerser Burg reichlich um die Ohren. Das Programm:

3. August, 20 Uhr: Comedy-Show „Kumuco“; 4. August, 20 Uhr: „Quicksteps „(Aachener Ska Band); 5. August, 20 Uhr: „Don‘t Stop“ (Best of Rock&Pop); 6. August,

11 Uhr: Jazz Matinee mit „Sun Lane LDT“ (New Orleans Jazz Band); 6. August, 18 Uhr: Classic Rock & Soul mit „Sally and the Dogers“.

Karten gibt es für 12 Euro pro Ticket an der Burg selbst (Soerser Weg 310). Am Sonntag, 6. August, ist der Eintritt frei.