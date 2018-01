Massenschlägerei bei Kinderturnier in Aachen

Aachen. Eigentlich sollte sich an diesem Sonntag alles um die Nachwuchsringer drehen. Doch am Tag, nachdem in der Turnhalle des Inda-Gymnasiums in Kornelimüster die offenen Rheinlandmeisterschaften der C-, D- und E-Jugend ausgetragen wurden, stehen nicht etwa die sportlichen Leistungen der kleinen Ringer im griechisch-römischen oder auch im klassischen Stil im Vordergrund.

Die Polizei bittet

Zeugen um Hinweise Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter Telefon 9577-33101 und der Kriminaldauerdienst unter Telefon 9577-3421 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen.

Sondern eine Schlägerei der gänzlich unsportlichen Art fernab der Matte, die letztlich sogar die Polizei auf den Plan rief. Doch der Reihe nach.

Wie die Polizei mitteilte, stritten sich um die Mittagszeit zwei Kontrahenten im Grundschulalter darüber, wer der rechtmäßige Sieger eines Wettkampfes sei. Die Mutter eines Streithahns, die mit einem niederländischen Verein aus Utrecht angereist sein soll, überließ diese Entscheidung jedoch nicht dem Mattenrichter.

Stattdessen verließ sie die Rolle der Zuschauerin und schubste den Widersacher ihres Sohns. Das wiederum rief zunächst die Mutter des Geschubsten in den Ring, dicht gefolgt von den jeweiligen Vätern. Die Polizei spricht von einer „Vielzahl von Müttern und Vätern“, die plötzlich mitmischten und eine Massenschlägerei entfachten, an der bis zu 20 Leute beteiligt gewesen sein sollen.

Als die Polizeibeamten gegen 13.25 Uhr in der Sporthalle am Gangolfsweg eintrafen, hatte sich die Lage demnach bereits beruhigt. Die Mutter, die die Schlägerei durch das unsportliche Schubsen ausgelöst hatte, und weitere Beteiligte seien nicht mehr vor Ort gewesen. Nach Polizeiangaben wurden zwei Personen leicht verletzt, eine Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Heinz-Josef Schmitz , der als Jugendtrainer beim Kölner Ringer-Verein AC Mülheim am Sonntag in Kornelimünster mit 20 Kindern seines Vereins vor Ort war, berichtet sogar von noch tumultartigeren Vorgängen. „Das war wie im Film“, sagte er am Montag gegenüber unserer Zeitung.

Gut 15 Minuten nachdem die an der Schlägerei Beteiligten von Hallenwärtern des TKV Oberforstbach, Ausrichter des Turniers, der Halle verwiesen worden waren, sei ein Mann in die Dreifachhalle zurückgekehrt und habe laut schreiend „mit einer Eisenstange auf einen Tisch geschlagen“. Zu diesem Zeitpunkt seien die Wettkämpfe bereits beendet gewesen, die Siegerehrung wurde angesichts der Tumulte abgesagt.

Es liege nun am Fachverband, entsprechende Sanktionen gegen die Beteiligten auszusprechen. „Der Wettkampf soll auf der Matte ausgetragen werden und nicht neben der Matte“, so Schmitz. Markus Komuth, Vorsitzender des TKV Oberforstbach, stand auf AZ-Anfrage am Montag nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung.

Außergewöhnlicher Vorfall

Dass bei dem außergewöhnlichen Vorfall auch eine Eisenstange zum Einsatz gekommen sei, konnte die Polizei am Montag nicht bestätigen. „Ein Tisch wurde beschädigt, die Beamten haben dort eine Kerbe gefunden“, teilte Petra Wienen von der Pressestelle der Polizei mit. „Alles Weitere müssen die Ermittlungen ergeben.“

Auch Klaus Sailer, der ebenfalls als Jugendtrainer des TV Eintracht Walheim vor Ort war, habe von einer derartigen Eskalationsstufe nichts mitgekommen, er sei aber auch damit beschäftigt gewesen, die Kinder seines Vereins zu betreuen. „Ich habe lautes Geschrei gehört. Doch von einer Massenschlägerei zu sprechen, finde ich übertrieben.“ Der extreme Vorfall in Kornelimünster sei für ihn eine Ausnahme. „Man kennt so etwas von unserer Sportart nicht.“