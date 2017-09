Erneut Rohrreiniger auf einem Spielplatz im Westpark gefunden

Aachen. Am Sonntagvormittag ist die Aachener Polizei von einem Zeugen informiert worden, dass auf einem Spielplatz im Westpark in Aachen kleine weiße Kügelchen verstreut wurden. Vermutlich handelt es sich dabei erneut um Rohrreiniger. Die Kügelchen, die nach Einschätzung der Berufsfeuerwehr Aachen stark ätzend sind, wurden auf einer Kinderschaukel sowie einem dort befindlichen Gerüst gefunden.

Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt und strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Die Berufsfeuerwehr und das Ordnungsamt der Stadt Aachen sind in den Einsatz eingebunden.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Besucher des Spielplatzes am Sonntag mit den Kügelchen in Kontakt gekommen sind, werden alle Besucher sowie die Anwohner um Vorsicht gebeten.

Die Spielplätze im näheren Bereich werden aktuell durch die Polizei und Kräfte des Ordnungsamtes der Stadt Aachen abgesucht. Wer verdächtig Situationen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0241/957734210 bei der Aachener Polizei zu melden.

Im Juni gab es bereits ähnliche Vorfälle im Raum Aachen: Ein kleines Kind hatte sich beim Eisessen an giftigen Substanzen verätzt, auf vier Spielplätzen und an Grillhütten war Rohrreiniger verstreut worden. Drei Kinder waren damals auf Spielgeräten und Sitzgelegenheiten in Kontakt mit der Substanz gekommen und leicht verletzt worden.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Juni wegen versuchter Tötung und hat eine eigene Ermittlungskommission gegründet.