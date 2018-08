Aachen - Erinnerungen an Sommer 2009: Mosaike nach neun Jahren repariert

Aachen. Mosaikkünstlerin Kerstin Thelen und Projektleiterin Agnes Zilligen fühlen sich auch nach neun Jahren noch verantwortlich für den Erhalt der im Sommer 2009 entstandenen Mosaikwand im Kennedypark. Ehrenamtlich reparierten sie nun Schäden an der Mosaikmauer.

Die zwei Akteurinnen erinnern sich gerne und mit viel Euphorie an die zehn heißen Sommertage, die sie damals im August 2009 gemeinsam mit mehr als 100 Mitmacherinnen und Mitmachern, groß und klein, jung und alt, im Kennedypark verbracht haben. „Von allen großen Projekten ist meine Erinnerung an das Dschungel-Mosaik am stärksten“, sagt Kerstin Thelen. „Das liegt vor allem daran, das dieses Projekt für mich der Beweis war: Ja, es ist möglich und dazu braucht es nicht besonders viel. Nur Mut und Menschen, die bereit sind, sich aufzumachen und einzulassen. Dann wird Veränderung nicht nur spürbar, sondern wie in diesem Fall sogar für alle sichtbar.“

Für das Dschungel-Mosaik deckte damals die finanzielle Unterstützung der Stadt Aachen und einiger Spender und Sponsoren die Sach- und Materialkosten und auch ein kleines Honorar für die Mosaikkünstlerin. „Es war für uns beide als Projektteam ein absolut einmaliges Erlebnis. Als Projektleiterin im Netzwerk Eigenarbeit war mir von Anfang an klar: Ohne ehrenamtliches Engagement lässt sich die Idee nicht in die Tat umsetzen. Schaue ich jetzt nach neun Jahren zurück auf die mehr als 200 Stunden Freizeit, die ich investiert habe, kann ich nur sagen, dass sich jede einzelne Stunde gelohnt hat“, erklärt Agnes Zilligen, die die Mosaike als Ziel für einen Ferienspaziergang empfiehlt: 1. das Dschungel-Mosaik im Kennedypark, am Kleinkindspielplatz und Teich im hinteren Parkbereich, Elsaßplatz im Aachener Ostviertel; 2. Schulhof-Mosaik, Malmedyer Straße 12 in Burtscheid; 3. Lebensbaum-Mosaik im Treppenhaus des D-Hof für Kinder und Jugendliche von außen sichtbar, Königsberger Straße 7a in Driescher Hof.

Kontakt für Interessierte ist möglich über Kerstin Thelen per E-Mail an info@werkstatt-lebensbaum.de.