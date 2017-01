Aachen.

„Musik aus einer anderen Zeit – Meine Aachener Jahre – Teil I.“ ist der Titel der ersten Solo-CD von Dr. Thomas Kittel. Darin verarbeitet der Gitarrist und frühere Wahl-Aachener seine Erinnerungen an seine wilde Zeit in der Kaiserstadt. Im Fokus der 16 Jahre, in denen er in Aachen lebte, standen auf der einen Seite sein Engagement in der hiesigen Musikszene und auf der anderen Seite sein Bauingenieurstudium an der RWTH.