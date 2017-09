Aachen.

In ihrer anspruchsvollen Reihe der Autorenlesungen konnten Barbara Hoppe-Vennen und Dr. Walter Vennen in der Buchhandlung Schmetz am Dom Erika Pluhar aus Wien begrüßen. Erika Pluhar wurde im deutschsprachigen Raum bereits in den 60er Jahren durch den bis heute Maßstäbe setzenden Fernsehzweiteiler „Bel Ami“ bekannt, in der sie meisterhaft die Madeleine Forestier verkörperte.