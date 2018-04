Aachen.

„Nicht kleckern, sondern klotzen“ lautet die Devise des Acoustic-Indi-Pop-Duos Lights Out. Nach der Veröffentlichung der beiden EPs „Lights Out“ und „We became the city“ haben Kevin Bernardo (Gesang/Synthesizer) und Kim Gaubis (Akustikgitarre) in den vergangenen fünf Jahren rund 300 Auftritte bundesweit und in Europa hinter sich gebracht und sich damit eine gute Fan-Base erarbeitet.