Aachen.

Am vergangenen Freitag sagte sie in der Aachener Zeitung über ihren Streit mit dem Ex-CDU-Geschäftsführer Harro Mies: „Einer von uns beiden muss gehen. Wenn er bleibt, gehe ich.“ Jetzt steht fest: Sie geht. Zum nächsten Parteitag am 20. April haben die Aachener CDU-Vorsitzende Ulla Thönnissen und der amtierende Schatzmeister der Partei, Dieter Claßen, ihren Rücktritt erklärt.