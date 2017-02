Aachen.

Es ist schon ein Glücksspiel, obwohl das Spielcasino noch gar nicht wieder eingezogen ist. „Wir kratzen jetzt überall an der Oberfläche, schauen hinter jede Wand“, sagt Klaus Schavan, der Chef des städtischen Gebäudemanagements. Die drei jeweils rund sechs Quadratmeter großen Wandgemälde, die Bauarbeiter bei der Entkernung des Neuen Kurhauses an der Monheimsallee überraschend entdeckt haben, will man nun auf jeden Fall erhalten.