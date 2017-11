Aachen. Auch im Jahr 2017 unterstützten die Dienststellen im Standortbereich Aachen den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Volksbund) bei seiner jetzt anstehenden Haus- und Straßensammlung.

Der Standortälteste, Oberst Carsten Brauner, unterstützt die Vertreter der Stadt Aachen, der Städteregion und des Volksbundes bei der Prominentensammlung am Elisenbrunnen, um öffentlich an die Spendenbereitschaft der Bevölkerung in den folgenden Wochen zu appellieren.

Martin Gadow, Hans-Josef Hilsenbeck, André Schnitker, Helmut Rossbach, Oberstleutnant Jörg-Peter Meier, Marianne Conradt und Oberst Carsten Brauner starteten jetzt die Aktion.