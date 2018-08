Laurensberg.

„Von einer Beratung, die über den Tellerrand hinausgeht, profitieren alle“, betonte Alexander Gilson, Bezirksbürgermeister von Laurensberg mit Blick auf die vielen Angebote der Verbraucherzentrale. Diese präsentierte sich und ihre breite Palette an Möglichkeiten nun an einem Infostand mitten in Laurensberg.