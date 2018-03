Aachen - Elternumfrage: Stürmische Erfahrung mit „Friederike“ soll nachhallen

Aachen. Als „Friederike“ im Januar durch die Stadt fegte, da gab es während und nach dem Unwetter auch noch manch stürmische Reaktion. Vor allem von Eltern. Was damit zu tun hatte, dass der Katastrophenschutz der Stadt sich an diesem Morgen dazu entschlossen hatte, kurzfristig alle Schulen zu schließen und die Kinder nach Hause schicken zu lassen. Wobei es einige Verwirrung gab.

Denn zunächst hatte es in einer Mail der Stadt geheißen, die Schulen seien nach der zweiten Stunde zu räumen. Als an vielen Schulen die Evakuierung schon in vollem Gange war, kam eine zweite Mail, in der es hieß, dass alle Kinder in der Schule bleiben sollten, die nicht bis 10.30 Uhr – dem erwarteten Höhepunkt des Sturms – zu Hause sein konnten.

Die Stadt räumte schon kurz darauf und neulich auch noch einmal im Schulausschuss ein, dass das nicht optimal gelaufen ist und kündigte Verbesserungen an. Auch in mancher Schule lief nicht alles optimal, wie die Stadtschulpflegschaft aus vielen Reaktionen erfahren hat. Diese Erfahrungen will die schulübergeifende Elternvertretung nicht einfach verpuffen lassen. Vielmehr sollen die Erfahrungen dabei helfen, in Zukunft einiges besser zu machen.

Allerdings geht es nicht darum, in Sachen „Friederike“ nachzukarten und hier nun Schulen an den Pranger zu stellen, wie Robert Lancé vom Sprecherkreis der Stadtschulpflegschaft gegenüber unserer Zeitung betont. Denn außer bei der Stadt läuft in den einzelnen Einrichtungen die interne Aufarbeitung ohnehin längst. Vielmehr richtet die Stadtschulpflegschaft den Blick insbesondere auf das Damoklesschwert Tihange und den Umgang mit einem – hoffentlich nie eintretenden – Super-GAU in dem Atomkraftwerk rund 60 Kilometer von Aachen entfernt.

Wie unsere Zeitung jüngst ausführlich berichtete, gibt es für diesen Fall in Bezug auf die Schulen keinen allgemeingültigen Katastrophenplan. Wahlweise halten die Behörden einen solchen nicht für nötig, weil zwischen einem Kraftwerksunfall und dem Eintreffen einer radioaktiven Wolke in Aachen genügend Zeit bleibe, um die Kinder nach Hause zu bekommen. Oder die Behörden verweisen auf Nachfrage an andere Behörden beziehungsweise Ministerien. Das mussten engagierte Eltern ebenso wie die in dieser Frage sehr aktiven „Ärzte gegen den Atomkrieg“ nicht erst einmal erleben.

Die Stadtschulpflegschaft will hier nun an den entsprechenden Stellen nachlegen: „Wenn in einem solchen Fall alle weg wollen und auf den Straßen nichts mehr geht, dann kommt man höchstens noch zu Fuß nach Hause“, sagt Lancé, selbst Schulpflegschaftsvorsitzender an der vierten Aachener Gesamtschule. Eine wichtige Frage ist hier schon die nach der Information der Eltern, wie „Friederike“ deutlich gezeigt habe. Und da kommen dann Dinge zutage, die man kaum glauben mag. So hätten viele Schulen gar keinen kompletten Mailverteiler, um alle Eltern schnell und per Knopfdruck zu erreichen. Die Stadtschulpflegschaft will sich dafür einsetzen, dass diese Frage wie auch andere allgemeingültig geklärt werden.

Die Basis für den Vorstoß soll eine anonyme Elternumfrage an allen Aachener Schulen sein, die seitens der Stadtschulpflegschaft über die Schulpflegschaften gestartet worden ist. Abgefragt wird darin zunächst wie man informiert worden sei, also via Mail, über Radio oder Internet, per Telefon oder vielleicht auch gar nicht. Und vom wem die Information kam und wie die Nachricht gelautet habe. Die ausgefüllten Fragebögen können Eltern bis zum 18. März per Mail an befragung@stadtschulpflegschaft-aachen.de senden. Das Formular soll in den kommenden Tagen auch auf der Homepage www.stadtschulpflegschaft-aachen.de erhältlich sein. Dort kann man auch weitere Anmerkungen machen.

Für Irritation sorgt mit Blick auf den Fragebogen im ersten Augenblick, dass man auch die Schule angeben soll. Robert Lancé betont auf Nachfrage jedoch, dass diese Angabe nicht in die Auswertung der Umfrage einfließt: „Das dient für uns nur dazu, statistisch festzustellen, von welchen Schulen es Rückläufe gibt.“ Insgesamt solle die Umfrage „ein wichtiges Feedback“ liefern, dass man dann bei einem eventuellen Treffen mit Vertretern der Bezirksregierung oder anderer Stellen in Händen halten könnte. Damit die Erfahrungen aus dem Umgang mit „Friederike“ nicht vom Winde verweht werden.