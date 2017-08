„eTicket“ soll bald für alle Kunden nutzbar sein

Das sogenannte e-Ticket soll in den nächsten Monaten und Jahren im gesamten AVV-Verbund schrittweise eingeführt werden. Insgesamt investiert der AVV laut Mitteilung der Aseag 7,9 Millionen Euro in die Umstellung, inklusive rund 4,3 Millionen Fördermittel, die der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) beisteuert.

In einer weiteren Ausbaustufe, die zurzeit in Planung ist, sollen in einigen Jahren auch Gelegenheitskunden profitieren, indem sie ihre Tickets per Smartphone oder PC online buchen können. Künftig sollen auf diesem Weg durch eine Kooperation mit Anbietern wie Cambio oder Velocity zum Beispiel auch Autos oder Fahrräder und Pedelecs gebucht werden können.