Aachen.

Tiefer denn je steckt der Karren des Konsenses im schmuddeligen Morast des maroden „Milieus“. An dieser Erkenntnis führte auch nach gut zweistündiger, in jeder Hinsicht denkwürdiger Debatte am Donnerstagabend kein Weg vorbei. Wie also zieht man ihn wieder heraus aus dem vertrackten, längst auf Schritt und Tritt verminten Terrain der Argumente?