Einzigartige Persönlichkeit: Trauer um Caroline Reinartz

Aachen. Ihr Elternhaus ist jenes an der Aachener Jakobstraße, in dem der Legende nach der Wehrhafte Schmied gelebt haben soll, der just dort 1278 den Aggressor Graf Wilhelm von Jülich erschlagen haben soll.

Und so bekam Caroline Reinartz ganz offenbar eine ordentliche Portion dieses Kampfgeistes in die Wiege gelegt. Sie mischte sich ein, wenn es um Politik, wenn es um Stadtentwicklung oder andere Dinge in ihrer Heimatstadt ging. Sie selbst sagte über sich, eine „große Schnauze“ zu haben. Nie nahm sie ein Blatt vor den Mund - völlig egal, wer ihr gerade gegenüberstand.

Das Öcher Original Caroline Reinartz erhielt für diese Eigenschaft 1996 den Mullefluppet-Peis der Aachener Zeitung. Überdies führte sie 46 Jahre lang erfolgreich ihr eigenes Immobilienunternehmen und engagierte sich umfangreich für soziale Zwecke.

Das alles tat sie sozusagen bis zu ihrem letzten Atemzug. Nach schwerer Krankheit ist Caroline Reinartz am vergangenen Samstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Aachen verliert mit ihr eine große, einzigartige Persönlichkeit.

Ein ausführlicher Nachruf folgt in Kürze.