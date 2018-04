Aachen.

Ein buntes Fest für alle soll es geben, wenn am Samstag, 14. April, der neue Martinsplatz eingeweiht wird. Entspannen und bewegen lautet das Motto in dieser verkehrsberuhigten Zone an der Liebigstraße, Ecke Feldstraße. Entstanden ist ein farbenfroher Spielplatz mit einem Bewegungsparcours für Kinder und Erwachsene.