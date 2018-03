Aachen - Einsatz in Burtscheid: Wohnungsbrand aus bislang ungeklärter Ursache

Aachen. Im Aachener Stadtteil Burtscheid hat die Feuerwehr am Donnerstagmittag einen Wohnungsbrand löschen müssen. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es in einer Küche im fünften Obergeschoss in der Benediktinerstraße. Die beiden Bewohner wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, wie die Aachener Feuerwehr mitteilte.

Die beiden Bewohner, laut Feuerwehrangaben ein älteres, gehbehindertes Ehepaar, setzten den Notruf selbst ab. Die Frau konnte sich schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr retten, der Mann wurde von den Einsatzkräften aus der Wohnung gerettet. Noch am Unfallort wurde er von einem Notarzt behandelt, anschließend wurden beide ins Krankenhaus gebracht.

Noch sei nicht sicher, was den Brand in der Küche ausgelöst habe, teilte die Feuerwehr mit. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Gefahr für die übrigen Bewohner des Hauses habe zu keiner Zeit bestanden, trotzdem seien sie in einem Nachbargebäude untergebracht und betreut worden.

Insgesamt, so sagt die Feuerwehr, sind drei Löschzüge im Einsatz gewesen, dazu drei Rettungswagen und ein Notarzt.