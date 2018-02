Aachen - Einladung zum Chor-Workshop: Bach-Kantate zum Mitsingen

Aachen. Lust auf Chorsingen? Fans von Bach-Kantaten (und selbstverständlich auch solche, die es erst werden wollen) haben in einem Chor-Workshop die Gelegenheit, bei der Aufführung einer Bach-Kantate in der Aachener Annakirche mitzumachen.

Die Kantate „Du wahrer Gott und Davids Sohn“ (BWV 23) wird am kommenden Samstagnachmittag, 24. Februar, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr im Haus der Evangelischen Kirche an der Frère-Roger-Straße 8-10 einstudiert und am Sonntag, 25. Februar, um 11 Uhr im Kantatengottesdienst in der Annakirche aufgeführt.

Es spielt das Anna-Orchester zusammen mit Gesangssolisten unter Leitung von Georg Hage. Noten können bei Probenbeginn vor Ort erworben werden. Weitere Informationen gibt es unter 453-0 oder unter www.bachverein.de.