Aachen - Einhard-Schüler erinnern am Neumarkt an die Familie Blankenstein

Aachen. Ein jeder mit einer goldenen Platte besetzter Stein ist Erinnerung an ein ausgelöschtes Leben. „Genau das ist unsere Idee“, sagt Mara Mummert. Sie ist Teilnehmerin einer Arbeitsgemeinschaft des Einhard-Gymnasiums, die von der ehemaligen Lehrerin Waltraud Felsch 2006 ins Leben gerufen wurde.

Die AG recherchiert den Weg der verschwundenen und getöteten Menschen und verleiht den Namen ein Gesicht, eine Identität und eine Biografie. „Damit finden wir einen viel tieferen Zugang zu den Menschen“, zeigt sich Felsch von der Hingabe ihrer jungen Mitstreiter begeistert.

So wurden in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 18 Stolpersteine auf Betreiben dieser AG in Aachens Bürgersteige eingebaut, insgesamt sind es mittlerweile über 60 Stück. Die neuesten Gedenksteine baute der Kölner Künstler Gunter Demnig nun vor dem Haus Am Neumarkt 5 ein.

Hier lebte vor dem Krieg die Familie Blankenstein, Vater Max, Mutter Gertrud und die erwachsenen Kinder Erna und Alfred. Sie flohen vor Kriegsbeginn in die Niederlande, wo sie nach dem Einmarsch der deutschen Truppen Anfang der 40er Jahre gefangen genommen und ins Konzentrationslager Auschwitz transportiert wurden. Dort wurden sie wahrscheinlich unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet.

Der Künstler Demnig rief das Projekt Stolpersteine 1993 ins Leben, hat mittlerweile für über 300 derartige Erinnerungsstellen in ganz Europa gesorgt und setzt die Steine immer eigenhändig ein. Bei der kleinen Zeremonie gelang es den Mitgliedern der AG, durch musikalische Begleitung auf der Blockflöte sowie dem Vortragen der Lebensgeschichte der Familie Blankenstein einen würdigen und angemessenen Rahmen zu schaffen.

Wer Anregungen und Namen für weitere Stolpersteine weiß, kann unter www.wgdv.de den Kontakt herstellen.