Infos zu Terminen

und zur Besetzung

Anschauen kann man Romeo und Julia-reloaded am Dienstag, 19. Juni, um 19 Uhr und Mittwoch, 20. Juni, um 11 Uhr in der Viktor Frankl Schule an Kalverbenden und am Freitag, 22. Juni, um 11 Uhr im Space im Ludwig Forum an der Jülicher Straße.

Besetzung: Janina Becker (Julia), Antonio D’Amato (Romeo), Amr Mohammed (Marc), Yannik Schäfer (Ben), Elijah Fischer (Patrick), John Kevin Hotzky (Tybor), Julius Kieswetter (Simon/ Giovanni), Lucia Rüttgens (Elsa/ Katrin), Laura Schüller (Gwen), Julia Gobel (Desiree), Sebastian Rüß (Pater Lorenz), Fabian Zange (Schmidt), Jannik Hardt (Musiklehrer), Carlotta Manzoni (Lotte), Tobias Zimmermann (Technik).