Aachen.

Weihnachten kann so hart sein. Zumindest für alle jene, die es kaum abwarten konnten, die ruhigen Tage im Kreise der Familie und Freunde endlich hinter sich zu lassen, um sich wieder ins Shoppinggetümmel zu stürzen. Mit jeder Stunde wurde es daher am Dienstag wieder voller in den Öcher Einkaufsstraßen, um das Geld unters Handelsvolk zu bringen.