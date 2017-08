Eine Klangreise in die Welt eines großen französischen Komponisten Letzte Aktualisierung: 16. August 2017, 08:57 Uhr

Aachen. Der Deutsch-Französische Chor Aachen – Les Troubadours d’Aix veranstaltet am Samstag, 9. September, um 19 Uhr in der Kirche St. Peter am Bushof ein Konzert mit Werken des großen französischen Komponisten Gabriel Fauré, dem Zeitgenossen Claude Debussys und Lehrer von Maurice Ravel.