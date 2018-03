Aachen - Eine (be)rauschende Party zum Abschied in der Barockfabrik

Aachen. Mit dem Stück „Wilmas letzte Nacht“ präsentiert der Theaterclub der Theaterschule Aachen seine jüngste Produktion – und zugleich offiziell seinen neuen Standort in der Barockfabrik am Löhergraben 22.

Der nächste Theaterclub beginnt am 9. April Ab sofort können sich Interessierte ab 17 Jahren anmelden zum nächsten Theaterclub der Theaterschule Aachen, der am Montag, 9. April, beginnt und bis zum 12. November dauert. Mit Ausnahme der Ferien findet der Unterricht montags von 18.30 bis 20.30 Uhr statt. Informationen zur Theaterschule Aachen und Anmeldungsformulare unter www.theaterschule-aachen.de.

Die Mitwirkenden Julian Borowec, Andreas Rudolf Danda, Carmen Degen, Ingrid Hofmann, Mara Kupka, Sascha Salmen und Heike Zinke waren im vergangenen halben Jahr mit einem besonderen Experiment beschäftigt: Sie haben nach einer Idee von Wolfgang Kramer ihre eigenen Monologe für ihre Rollen geschrieben. Kramer hat daraus dann das endgültige Stück entwickelt und mit den Schauspielern inszeniert. Die Lieder wurden mit Cecilia Küchler erarbeitet.

Schauplatz der Handlung ist Wilmas Kneipe in Aachen am allerletzten Abend, denn die urgemütliche Pinte muss einer neumodischen veganen Cocktailbar weichen. Noch einmal hat Wilma sie alle um sich: typische Kneipenbesucher, die Dauertrinker, die Schutzsuchenden, die Problemflüchtlinge. Jeder hat sein Getränk vor sich, aber gleichzeitig auch einen Berg von Sorgen und Kümmernissen. Die anderen Gäste brauchen sie dabei höchstens als Zuhörer, aber wenn nicht, ist es auch egal – man redet einfach trotzdem weiter. Aber Wilma weiß: Keiner wird an diesem Abend seine Probleme wieder mit nach Hause nehmen. Im Gegenteil: Alle sollen sich als Freunde in den Armen liegen, während die Musik für immer eine bessere Welt verspricht. Wenigstens für diese eine Nacht.

Das einstündige Stück kann man am Montag, 26. März, um 20 Uhr im Roten Saal des „Öcher Schängche” in der Barockfabrik erleben. Die Zuschauer erwartet ein spannender Theaterabend und am Ende die Möglichkeit, bei Wilma mitzufeiern und zu tanzen: Danach lädt die Theaterschule zur Premierenfeier im benachbarten Café Couleur ein. Hier beantworten Regisseur und Schauspieler gerne Fragen zum Stück und zum Theaterclub-Kurs. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt vier Euro.